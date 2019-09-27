Органы госдоходов будут отвечать на вопросы физлиц в выходной день

Звонить можно по бесплатному номеру телефона Контакт-центра 1414.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан обратился к налогоплательщикам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

В связи с наступающим сроком уплаты налога на имущество и земельного налога с физических лиц за 2018 год (не позднее 1-го октября 2019 года) 28 сентября 2019 года с 9-00 утра до 18-30 часов можно будет получить справочную информацию по бесплатному номеру телефона Контакт-центра 1414 и в территориальных органах государственных доходов по контактным данным по ссылке:

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/svod_operatorov_po_ugd_25_09_2019_1.xlsx

Напоминаем, что налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по следующей ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web

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