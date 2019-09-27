В Кызылорде отметили день труда

За время празднования Дня труда, десятки семейных династий, передающих свои навыки и опыт из поколения в поколение, стали известны не только в регионе, но и по всей республике.

Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков принял участие в торжественном открытии форума трудовых династий, посвященного Дню труда, сообщает Zakon.kz.

Нужно отметить, что в последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда, установленный Указом Первого Президента Республики Казахстан в ноябре 2013 года, в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста. В этом году он отмечается в шестой раз.

- За время празднования Дня труда, десятки семейных династий, передающих свои навыки и опыт из поколения в поколение, стали известны не только в регионе, но и по всей республике. Нужно уважать и ценить людей труда. Пусть это будут строитель или штукатур, писатель или человек искусства, руководитель или педагог. Пропаганда людей труда и честного заработка как никогда важна. Продолжатели дела отцов и дедов послужат наглядным примером для подрастающего поколения. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в каждом своем выступлении говорит о том, что необходимо пресекать всяческое проявление иждивенчества. В этом плане мы должны воспитывать молодежь в русле уважения к труду, объяснять, что успеха можно достичь только благодаря трудолюбию, - отметил глава региона.

Как известно, наша область взрастила 102 Героя Социалистического труда. Их имена навсегда останутся в истории нашего региона.

Среди Героев Социалистического труда - "полевой академик" Ибрай Жахаев, работавшие наравне с мужчинами Шырынкуль Казанбаева, Салима Жумабекова, Улбала Алтайбаева, Жадыра Таспамбетова, Закира Ержанова и другие. В наши же дни их дело достойно продолжают наши земляки, Герои труда Казахстана Абзал Ералиев и Юрий Пя.

- Где есть достаток - там есть солидарность. А где есть солидарность – там есть изобилие, единство. Поэтому молодые люди, уважайте труд и трудитесь. Все мы начинали свой трудовой путь с рядового рабочего. Только работая, мы сможем достичь успешного будущего для нашей страны, - подчеркнул аким области.

На форуме были определены по сферам лучшие трудовые династии региона и награждены ценными призами.

Так, лучшей в сфере здравоохранения стала семья Бодыковых из Кызылорды. Их общий трудовой семейный стаж – 670 лет. В этой семье 28 членов – представители здравоохранения.

Лучшей в сфере образования стала семья Конаровых из Аральского района. Их общий трудовой семейный стаж – 508 лет. В этой отрасли работают 17 членов этой семьи.

Лучшей в сфере культуры – семья Смайловых из Кармакшинского района. Их общий трудовой семейный стаж – 75 лет. Четверо представителей этой семьи трудятся для развития культуры и искусства региона.

В сфере внутренних дел лучшей признана семья Бексеитовых из Сырадрьинского района. Общий трудовой семейный стаж – 40 лет. На страже общественного порядка региона стоят 4 члена этой семьи.

Лучшими железнодорожниками стали Орынбаевы из Казалинского района. Их трудовой стаж – 145 лет. В этой семье шесть членов – железнодорожники.

В сфере производства – семья Нурымбетовых из Шиелийского района. Их общий трудовой семейный стаж – 96 лет. В этой семье 8 членов работают в производственной отрасли.

В сфере сельского хозяйства – династия Дуйсенгазиевых из Жалагашского района. Их общий трудовой семейный стаж – 147 лет. Пять их представителей – декхане.

В сфере животноводства – семья Байденовых из Шиелийского района. Их общий трудовой семейный стаж – 50 лет. Здесь трудятся 3 членов семьи.

Кроме того, на форуме были награждены победители конкурса "Енбек жолы" среди областных профсоюзных организаций. В номинации "Лучший специалист" была признана врач городской поликлиники №6 Гульжан Тореханкызы Абсатова, в номинации "Лучший воспитатель" педагог Аральской городской школы –лицея №14 Конарова Жанна Куспангаликызы.

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