Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматинской области еще 15 многодетным семьям подарили квартиры

Жилые дома были приобретены, как за счет бюджетных средств, так и за счет меценатов города.

Фото : -27 сентября 2019, 19:11

В Алматинской области увеличивается поддержка многодетным семьям. Начало благотворительной акции положил аким Алматинской области, Амандык Баталов, который первым вручил заветные ключи от жилья многодетной семье. В свою очередь неравнодушные меценаты Жетысу активно поддержали такую инициативу, передает Zakon.kz.

В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевича Токаева к 49-летию города Капшагай 15 многодетным семьям подарены квартиры в Капшагае.

Стоит отметить, - это три частных дома в Шенгельдинском сельском округе, 1 квартира и 1 частный дом в Заречном сельском округе и 10 квартир в городе Капшагай.

Стало известно, что жилые дома были приобретены, как за счет бюджетных средств, так и за счет меценатов города. Для улучшения качества жизни населения города Капшагай данные меры поддержки многодетных матерей будут продолжены.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты