В том числе с использованием видеосвязи при наличии технических возможностей.

По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в учреждениях уголовно-исполнительной системы осужденным увеличили максимальный вес передачи и время телефонных переговоров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

- Согласно приказу министра от 13 сентября 2019 г. "О внесении изменений в приказ от 17 ноября 2014 года № 819 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы" осужденным максимальный вес одной передачи увеличился с 14 до 20 кг, - информирует и.о. председателя КУИС МВД РК Тенизжан Джанибеков.

Перечень и вес содержимого посылок, передач и бандеролей регистрируются в журнале учета выдачи посылок, передач, бандеролей, поступивших в адрес осужденных, и их вложений, форма которого указана в Правилах организации деятельности по осуществлению контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и производства досмотров и обысков.

Вместе с тем, лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, продлили время на телефонные разговоры, в том числе с использованием видеосвязи при наличии технических возможностей с 9.00 до 21.00 часов, если раньше они могли переговорить до 18.00 часов.

Переговоры осуществляются на основании письменной заявки осужденного на имя начальника учреждения либо лица, его замещающего, согласно очередности и графику.

Напомним, что в начале августа т.г. Ерлан Тургумбаев посетил учреждение ЛА-155/8 Департамента по Алматинской области (п. Заречный) и провел прием осужденных по личным вопросам, в ходе которого был поднят осужденными данный вопрос.

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