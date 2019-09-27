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Модель прогнозирования класса QPM охватывает всю экономику Казахстана

Данная модель была разработана совместно при технической поддержке МВФ. Она охватывает всю экономику Казахстана, то есть является целостной и системной.

Фото : -27 сентября 2019, 20:25

В Национальном Банке рассказали, как выбрали оптимальную модель прогнозирования уровня инфляции и ВВП, сообщает Zakon.kz.

В Алматы во время Научно-практической конференции по вопросам макроэкономического моделирования директор Департамента финансовой стабильности Национального Банка Сабит Хакимжанов отметил, что при принятии решений по денежно-кредитной политике практическое распространение получили модели структурного прогнозирования. Соответствующая модель класса QPM применяется в Национальном Банке Казахстана с 2015 года. Аналогичную модель использует центробанк России.

- Данная модель была разработана совместно при технической поддержке МВФ. Она охватывает всю экономику Казахстана, то есть является целостной и системной. Модель включает в себя оценку совокупного спроса – потребительского спроса домашних хозяйств, инвестиционного спроса предприятий, потребления сектора государственного управления, а также операций с внешним миром, то есть экспорт, импорт, потоки по другим текущим и капитальным операциям, – отметил представитель Нацбанка.

По его словам, инфляция в модели оценивается в зависимости от внутренних факторов, внешней инфляции и проводимой экономической политики. Установление Национальным Банком базовой ставки основывается на результатах модели QPM.

По словам Хакимжанова, модель оценивает уровень базовой ставки в зависимости от достижения целей по инфляции, уровня экономической активности, темпов роста ВВП и динамики обменного курса.


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