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Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на встречу

Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что отменить все санкции предлагал сам глава Белого дома.

Фото : slovoidilo.ua27 сентября 2019, 20:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана якобы хотело провести с ним встречу, но требовало сначала снять американские санкции, на что был получен отказ, передает ТАСС.

При этом ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что отменить все санкции предлагал сам глава Белого дома.

- Иран хотел, чтобы я отменил введенные против них санкции ради проведения встречи. Я сказал, конечно же, нет! - написал американский лидер в Twitter в ответ на высказывания президента Ирана.

Хасана Роухани ранее заявил, что Трамп предлагал на переговорах с европейскими странами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке отменить все санкции в отношении Тегерана. Роухани добавил, что это предложение "не было в приемлемой форме" для Ирана. В среду он назвал основным условием начала Тегераном переговоров с Вашингтоном отмену санкций и возвращение к ядерной сделке.


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