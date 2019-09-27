Полицейский с супругой погибли в ДТП в Карагандинской области

Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства ДТП выясняются.

26 сентября текущего года на автодороге Караганда - Жезказган в пяти километрах от села Кулайгыр произошло столкновение автомобилей Audi и ВАЗ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ, который являлся сотрудником полиции, и его пассажирка скончались, еще одна пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение.

По имеющимся данным, погибшие были супругами.

Водитель Audi и двое его пассажиров также с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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