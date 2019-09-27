Председатель верховного суда посетил с рабочим визитом Туркестанскую область

За десять дней в общественную приемную уже обратились 184 граждан.

Председатель Верховного Суда РК Жакып Асанов прибыл в Туркестанскую область с рабочим визитом и вместе с главой региона Умирзаком Шукеевым посетили общественную приемную областного филиала партии "Nur Otan", открытую в формате "Open Space", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Отметим, теперь жители области смогут зарегистрировать свои заявления и обращения в электронном виде и получить на них соответствующие ответы.

Во время встречи первый заместитель председателя областного филиала партии Бейсен Тажибаев выступил с докладом о проводимой работе в регионе. Следует подчеркнуть, общественная приемная в таком формате была открыта в Туркестане по инициативе акима области У. Шукеева.

За десять дней в общественную приемную уже обратились 184 граждан.

Также Председатель Верховного Суда РК ознакомился с работой Проектного офиса. На сегодняшний день в Проектном офисе реализуется 2326 проектов. Кроме того, по инициативе акима области Умирзак Шукеева была создана нормативная база проектного офиса. Главная задача – внедрение современных проектных подходов в систему государственного управления с практическим применением.

Ознакомившись с работой учреждения, главный судья страны отметил необходимость увеличить количество подобных офисов, и в дальнейшем привлечь молодежь к разработке более крупных проектов. Наряду с этим Жакып Асанов и Умирзак Шукеев приняли участие в церемонии заложения капсулы на месте строительства здания областного суда. Согласно плану, строительство объекта будет завершено в 2021 году.

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