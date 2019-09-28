В Казахстане предлагают ввести обязательную страховку деятельности медработников

Осложнения после операции и смерть пациентов - не всегда происходят из-за ошибки врача. Чтобы защитить медицинских специалистов предлагается внедрить страхование деятельности врачей Казахстана.

С инициативой выступили в Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины. Для чего нужна новая мера и как она обезопасит медиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Резонансный случай двухлетней давности с избиением водителя скорой помощи в Алматы показал и доказал, что медработники незащищены. А в этом году произошел не менее вопиющий случай: родственники пациентов напали на врачей и медсестер одной из больниц мегаполиса. И такие инциденты с участием медиков становятся обыденным делом и с этим, считают медики, надо что-то делать.

- В центральной городской больнице пьяный муж беременной женщины напал на врача акушера-гинеколога. Причинив ей увечья, и моральные в том числе. То есть, мало того, что врач не только не бросила те процедуры, которые она оказывала - экстренную медицинскую помощь, но также во время этого на нее сыпались вот эти все удары, - рассказывает Асель Бисенбаева, заместитель руководителя управления общественного здоровья г. Алматы.

После череды таких случаев, считает, казахстанское медицинское сообщество, необходимо на законном уровне обезопасить врачей. При чем, речь идет не только о защите от рукоприкладства, но и оказании правовой помощи. Чаще всего медикам достается и за ошибки по работе, которые нужно декриминализировать, считают эксперты.

Читайте также: Термин "медицинский инцидент" предложили прописать в Казахстане

По словам врачей, если привлекать к уголовной ответственности за каждую врачебную ошибку, то в стране не останется высококвалифицированных специалистов. Поэтому нужно создавать мощную экспертизную базу, которая будет рассматривать каждый случай по категории сложности.

Врачебные ошибки бывают разные, объясняют специалисты. В каждом отдельном случае пациентов предупреждают о последствиях после обследования и операции. Наказывать надо не за промахи врачей во время лечения, а за отказ предоставлять медицинскую помощь.

- В тоже время есть медицинская халатность - это когда просто врач отказался либо мимо прошел, не оказал медицинскую помощь. Это должно караться судом, это на самом деле страшная беда. Не могу отрицать, что все врачи хорошие. Есть и коррупция среди врачей, за это тоже надо привлекать к уголовной. Но если всех врачей за врачебную ошибку начнут судить, я лично сам первым уйду. И таких примеров будет очень много, - говорит Камиль Самитов, заведующий отделением научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РК.

Медики говорят, что осложнения после операции и смерть пациентов - не всегда происходят из-за ошибки врача. Чтобы защитить медицинских специалистов предлагается внедрить страхование деятельности врачей Казахстана.

- Есть ведь такая патология, где смертность составляет и 70, и 80% и что, тогда не оперировать? Тогда мы 20% не спасем. И что же будем за все подвергать уголовной ответственности? Мы же видим есть улучшения, растет продолжительность жизни. Но болезни меняются, больше стало онкологических заболеваний, проблемы экологии. И все это влияет на исходы хирургических вмешательств тоже, - рассуждает президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин.

Ежегодно в стране в отношении медработников заводится около 600-800 уголовных дел, еще 300 административных.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!