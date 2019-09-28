Члена ОПГ нашли повешенным в павлодарском СИЗО

Была найдена предсмертная записка, где мужчина пожаловался на уголовное преследование.

Загадочную смерть в следственном изоляторе расследуют в Павлодаре. Как стало известно, тело мужчины нашли в туалете с накинутой на шею петлей, без признаков жизни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

На теле арестованного следов насильственной смерти не обнаружено. Была найдена предсмертная записка, где мужчина пожаловался на уголовное преследование. В департаменте экономических расследований сообщили, что мужчина был членом организованной преступной группы. ОПГ выписывала бухгалтерские документы для уклонения от уплаты налогов от имени фиктивно зарегистрированных фирм. В июне членов группы задержали при снятии со счетов семи с половиной миллионов тенге. В тот же день у фигурантов дома и в офисах изъяли свыше 9 тысяч долларов и 20 миллионов тенге.

- Настоящее деяние квалифицировано по статье 262 и 216 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, то есть это "Создание организованной преступной группы" и "Выписка фиктивных бухгалтерских документов". Ведется следствие, - говорит руководитель следственного управления департамента экономических расследований Павлодарской области Болат Хамитов.

ОПГ действовала в Павлодарской области с 2015 года. За это время она незаконно создала 23 товарищества и вовлекла в преступную деятельность свыше 30 человек. Из них трое с санкции суда были взяты под стражу. Также задержан еще один участник группы, который находился в международном розыске. Всего преступники обналичили со счетов банков более четырех миллиардов тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!