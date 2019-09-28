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22 млн тенге - директора дома-интерната оштрафовали за взятку

Женщина пожизненно лишена возможности занимать руководящие должности.

Фото : zakon.kz28 сентября 2019, 01:22

Больше 20 млн тенге должна заплатить государству директор психоневрологического дома-интерната в Актобе. Клавдию Пан оштрафовали за взятку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Женщина пыталась дать полтора млн тенге местному прокурору. Сотрудники надзорного органа пришли в интернат с проверкой. Они интересовались условиями содержания пациентов, расходами на работу заведения. Клавдия Пан пыталась скрыть некоторые нарушения и решила, что денежное вознаграждение в этом поможет. Теперь женщина заплатит крупный штраф, который соразмерен пятнадцатикратной сумме взятки. Кроме этого, она пожизненно лишена возможности занимать руководящие должности.

Стоит отметить, что в интернате она проработала 20 лет и награждена медалью "Шапагат". Суд постановил награду отобрать.

- Приговором суда №2 города Актобе от 26 сентября 2019 года Пан Клавдия Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статье 367 ч. 2 УК РК, то есть по факту дачи взятки в значительном размере, с пожизненным лишением права занимать определенные должности, - говорит главный специалист пресс - службы Актюбинского областного суда Айжамал Сундет.


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