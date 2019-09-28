Арман Оспанов проиграл нокаутом российскому бойцу

Для 29-летнего Оспанова это поражение стало третьим при девяти победах в ММА.

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов досрочно проиграл россиянину Алексею Полпудникову в их третьем бою, передает Vesti.kz.



Поединок прошел сегодня, 27 сентября, на турнире Absolute Championship Akhmat 99 на "ВТБ Арене" в Москве. Во втором раунде Полпудников потряс Оспанова и отправился добивать, а вскоре рефери Херб Дин остановил поединок.

Для 29-летнего Оспанова это поражение стало третьим при девяти победах в ММА, а 27-летний Полпудников теперь имеет 28 победах при двух проигрышей и одной ничьей.



Впервые Оспанов и Полпудников встретились в августе 2013 года, и тогда казахстанец выиграл нокаутом в первом раунде. В декабре 2017 состоялся реванш - в нем со скандалом решением победил уже россиянин.

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