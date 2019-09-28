Поезд столкнулся с авто в Актюбинской области

Скончался 82-летний водитель.

Очередная трагедия на железнодорожном переезде: в Актюбинской области на окраине Шалкара товарный поезд протаранил "УАЗ". Его водитель погиб на месте, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Состав следовал по маршруту Жезказган – Бейнеу. По предварительным данным, светофор на переезде, где произошла трагедия, работал исправно. Но 82-летний водитель выехал на запрещающий сигнал и не успел проскочить.

В машине мужчина находился один. От полученных травм он скончался на месте. В груду металла превратился и его "УАЗ".

Полицейские начали вести досудебное расследование.

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