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Поезд столкнулся с авто в Актюбинской области

Скончался 82-летний водитель.

Фото : pixabay.com28 сентября 2019, 08:12

Очередная трагедия на железнодорожном переезде: в Актюбинской области на окраине Шалкара товарный поезд протаранил "УАЗ". Его водитель погиб на месте, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Состав следовал по маршруту Жезказган – Бейнеу. По предварительным данным, светофор на переезде, где произошла трагедия, работал исправно. Но 82-летний водитель выехал на запрещающий сигнал и не успел проскочить.

В машине мужчина находился один. От полученных травм он скончался на месте. В груду металла превратился и его "УАЗ".

Полицейские начали вести досудебное расследование.


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