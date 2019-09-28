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Яблочная очередь: Алматинцы выстроились за новым iPhone

И в самом деле – при чем тут доходы, если всегда можно взять потребительский кредит?

Фото : tut.by и Кадр с YouTube.com28 сентября 2019, 08:17

В Алматы от перекрестка Гоголя и Панфилова вытянулась непривычно длинная очередь, напомнившая о советских временах. Жители южной столицы выстроились перед магазином, где стартовали продажи нового iPhone 11. Заморские девайсы доступны в шести цветах по цене от 394 до 479 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на "Экспресс-К".

Поскольку в США эти гаджеты продаются за 700–1 100 долларов, то очевидно, что поправки на разницу в доходах населения между Америкой и Казахстаном нет. И в самом деле – при чем тут доходы, если всегда можно взять потребительский кредит?

Но все-таки классического "яблочного шоу" – обезумевшие от желания обладать покупатели, ночующие в палатках айфоновые фанаты, острый дефицит вожделенных гаджетов, хотя бы и искусственный, – не получилось.

Кстати, в Москве, где "одиннадцатый" начал продаваться на неделю раньше, ажиотажа не наблюдается уже второй год подряд. Уже в прошлом году ушлые ребята пытались продавать очередь за девайсом, но случился конфуз – покупателей не нашлось.


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