Яблочная очередь: Алматинцы выстроились за новым iPhone

И в самом деле – при чем тут доходы, если всегда можно взять потребительский кредит?

В Алматы от перекрестка Гоголя и Панфилова вытянулась непривычно длинная очередь, напомнившая о советских временах. Жители южной столицы выстроились перед магазином, где стартовали продажи нового iPhone 11. Заморские девайсы доступны в шести цветах по цене от 394 до 479 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на "Экспресс-К".

Поскольку в США эти гаджеты продаются за 700–1 100 долларов, то очевидно, что поправки на разницу в доходах населения между Америкой и Казахстаном нет. И в самом деле – при чем тут доходы, если всегда можно взять потребительский кредит?

Но все-таки классического "яблочного шоу" – обезумевшие от желания обладать покупатели, ночующие в палатках айфоновые фанаты, острый дефицит вожделенных гаджетов, хотя бы и искусственный, – не получилось.

Кстати, в Москве, где "одиннадцатый" начал продаваться на неделю раньше, ажиотажа не наблюдается уже второй год подряд. Уже в прошлом году ушлые ребята пытались продавать очередь за девайсом, но случился конфуз – покупателей не нашлось.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!