В Актау строительная компания сливает цемент на берег моря

Помимо цемента, повсюду лежат груды строительного мусора.

На этой неделе любители пеших прогулок по набережной в 15-м микрорайоне стали очевидцами варварства. Рабочие из строительной компании, ведущей благоустройство прибрежной зоны, сливали цементный раствор на побережье моря. Помимо цемента, повсюду лежат груды строительного мусора, передает Zakon.kz со ссылкой на "Время".

Очевидцы сняли весь процесс на видео и отправили его в местные СМИ. Как только публикация появились в сети, на место происшествия выехали сотрудники департамента экологии Мангистауской области.

- Мы начали проверку по факту слива раствора цемента в прибрежной зоне. Выясняются все обстоятельства и виновные лица, допустившие нарушение, для их дальнейшего привлечения к ответственности. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. В случае если их вина будет доказана, будут приняты соответствующие меры. О результатах проверки мы сообщим позднее, - заверил руководитель ведомства Руслан Тукенов.

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