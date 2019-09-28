Дожди прогнозируют казахстанские синоптики на субботу

В ряде областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу, 28 сентября, северный циклон с районов Карского моря будет продолжать оказывать влияние на погоду большей части территории Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Местами пройдут ночью осадки (преимущественно дождь), днем дожди, днем на юго-западе сильные. Местами по республике ожидается туман, ветер 15-25 м/с, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке возможен град.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Днем в Северо-Казахстанской области порывы ветра до 25 м/с. В Алматинской области местами ветер 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской, днем в Мангистауской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, днем в Жамбылской – порывы 23 м/с. В Туркестанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях – местами туман. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса. В Кызылординской, Туркестанской, в западной половине Жамбылской, на юго-западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +23, преимущественно облачно.

Погода в Нур-Султане: +8, частично облачно.

Полный прогноз погоды на 28 сентября.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!