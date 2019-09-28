Трамп заслужил тысячи импичментов, заявил Мадуро

Он не очень доволен причиной импичмента.

Президенту США Дональду Трампу должны объявить тысячу импичментов за его действия, направленные против Венесуэлы, считает президент Николас Мадуро. Об этом пишет Лайф.

— Его обвиняют в шантаже в отношении президента Украины... И я говорю, почему его обвиняют в этом, если он это делает каждый день, призывает президентов и премьер-министров мира, чтобы они шантажировали нас, лишали экономической помощи, кредитов, атаковали нас, — заявил Мадуро во время своего выступления.

Ранее в Сети появилось видео прогулки Мадуро по центру Москвы, куда он прибыл с визитом 26 сентября.

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