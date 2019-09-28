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Трамп заслужил тысячи импичментов, заявил Мадуро

Он не очень доволен причиной импичмента.

Фото : regnum.ru28 сентября 2019, 10:18

Президенту США Дональду Трампу должны объявить тысячу импичментов за его действия, направленные против Венесуэлы, считает президент Николас Мадуро. Об этом пишет Лайф.

— Его обвиняют в шантаже в отношении президента Украины... И я говорю, почему его обвиняют в этом, если он это делает каждый день, призывает президентов и премьер-министров мира, чтобы они шантажировали нас, лишали экономической помощи, кредитов, атаковали нас, — заявил Мадуро во время своего выступления.

Ранее в Сети появилось видео прогулки Мадуро по центру Москвы, куда он прибыл с визитом 26 сентября.


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