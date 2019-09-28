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Гик-фестиваль устраивает Назарбаев Университет

На NU GeekFestival будет представлена и развлекательно-познавательная ярмарка образовательных программ/

Фото : open.nu.edu.kz28 сентября 2019, 12:32

В грядущее воскресенье – 29 сентября – Назарбаев Университет приглашает астанчан на NU GeekFestival, передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу столичного вуза.

В этот день у каждого участника фестиваля будет уникальная возможность погрузиться в гик-культуру благодаря косплею, квестам и конкурсам. Все посетители смогут поучаствовать в бесплатных соревнованиях и получить ценные призы от партнеров мероприятия.

"Назарбаев Университет открывает свои двери для самого крутого мероприятия осени в Нур-Султане. Если ты фанат комиксов, фильмов про супергероев, компьютерных игр, стрит-фуда, всяких ништяков и хочешь встретить единомышленников, то мы ждем тебя!", - говорится в сообщении организаторов.

На NU GeekFestival будет представлена и развлекательно-познавательная ярмарка образовательных программ, где профессора и представители всех школ Назарбаев Университета ответят на вопросы, проведут мастер-классы и расскажут о нюансах поступления на программы предуниверситетской подготовки, бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Зарегистрироваться для участия в фестиваля можно по ссылке.

NU GeekFestival

29 сентября 2019 года

Время: с 11.00 до 17.00 ч.

Место: пр.Кабанбай батыра, 53. Назарбаев Университет, атриум.


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