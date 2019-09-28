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Четыре дня не могут потушить пожар в ВКО

В Абайском районе горит сухостой.

Фото : pixabay.com28 сентября 2019, 12:35

В Абайском районе Восточно-Казахстанской области продолжается тушение горения сухой травы, которое началось еще 24 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

27 сентября в целях мониторинга обстановки произведен облет места пожара и по его результатам установлено, что пожар происходит в горной, скалистой, труднодоступной местности.

Площадь составляет 3500 га.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС области, воинской части Национальной гвардии, местных исполнительных органов в количестве 242 человека и 29 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет.

Пожар локализовали 28 сентября в 12:35.


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