Четыре дня не могут потушить пожар в ВКО
В Абайском районе горит сухостой.
Фото : pixabay.com28 сентября 2019, 12:35
В Абайском районе Восточно-Казахстанской области продолжается тушение горения сухой травы, которое началось еще 24 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
27 сентября в целях мониторинга обстановки произведен облет места пожара и по его результатам установлено, что пожар происходит в горной, скалистой, труднодоступной местности.
Площадь составляет 3500 га.
В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС области, воинской части Национальной гвардии, местных исполнительных органов в количестве 242 человека и 29 единиц техники.
Угрозы населенным пунктам нет.
Пожар локализовали 28 сентября в 12:35.
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