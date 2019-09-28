Здоровье Ассанжа ухудшилось

Подробностями поделился адвокат Джулиана.

Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа рассказал об ухудшении здоровья основателя WikiLeaks в условиях полной изоляции, передает РИА Новости.

— Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена. Очень сложная ситуация, он похудел и полностью изолирован от внешнего мира, это негативно влияет на его здоровье, — сообщил правозащитник.

Его заключение проходит практически в полной изоляции, Ассанжа лишили возможности переписки.

После ряда публикаций, в том числе о военных операциях Америки в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо, основатель WikiLeaks в 2010 году приехал в Швецию, где хотел получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. После этого Ассанж долгое время скрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Дело об экстрадиции будет рассмотрено судом в начале 2020 года.

В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".

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