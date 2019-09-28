Празднование 125-летия Беимбета Майлина прошло в Костанайской области

Беимбет Майлин - писатель, вложивший силы в рождение и становление казахской литературы, внесший огромный вклад в расцвет таких жанров, как проза, поэзия и драматургия.​

Юбилей общественного деятеля – Беимбета Майлина проходит масштабно на разных уровнях, передает Zakon.kz.

Ряд крупных мероприятий специально организовали чтобы почтить память общественника. Одно из них научно-практическая конференция "Беимбет Майлиннің әдеби мұрасы – ұлттың асыл қазынасы.

Конференция прошла в родном районе писателя, который сейчас носит его имя. Основной ее целью организаторы отмечают формирование национального самосознания у подрастающего поколения, популяризация ценностей национальной культуры, традиции и истории, сохранение и развитие культурного наследия казахского народа.

Как отметил в ходе открытия конференции модератор, член правления союза писателей Казахстана, почетный журналист Казахстана Акылбек Шаяхмет, Беимбет Майлин - писатель, вложивший силы в рождение и становление казахской литературы, внесший огромный вклад в расцвет таких жанров, как проза, поэзия и драматургия.​

С приветственной речью выступил и заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, который подчеркнул, что творческое наследие Майлина занимает особое место и оставило след в истории казахской литературы:

- Он успел поработать по многих жанрах и в каждом из них познал успех. Его прозаические и драматургические произведения высоко оценены в казахской литературе. Он также внес вклад в становление и развитие казахской журналистики. Совместно с Мухамеджаном Сералиным заложил основы газеты "Ауыл". В последние годы жизни трудился редактором в газете "Қазақ әдебиеті", - отметил достижения Б. Майлина Марат Жундубаев. — У казахов есть высказывание "Величество гор виднеется по мере отдаления, издалека". Также и величество казахского писателя Б.Майлина приумножается со временем, а его произведения стали драгоценным сокровищем казахской литературы и народа в целом.

Рассказал заместитель акима области и о планируемых мероприятиях.

Председатель Союза писателей Казахстана Улукбек Есдаулет считает, что Беимбет Майлин - один из основоположников письменной казахской литературы. Поэтому он поблагодарил всех тех, кто был причастен к этому историческому событию - организации конференции в честь 125-леттия Б.Майлина поблагодарить от имени всего Союза писателей и поздравить с таким событием.

- Беимбет Майлин - один из сыновей своего народа, кто честно доносил всю правду о происходящих в те годы событиях, касающихся нелегкой судьбы своего народа, - отметил он. - Можно смело утверждать также, что Б. Майлин - один из основоположников жанра рассказа в казахской литературе. В его рассказах всегда можно было проследить всю правду жизни и проходящих в жизни народа событий.

Стоит отметить, что праздничные мероприятия не ограничатся только конференцией. Приглашённые гости и родственники писателя уже побывали в селе Айет и возложили цветы к памятнику Беимбета Майлина. Также для них состоялась экскурсия в историко-краеведческий музей. Также они посетили родное село писателя – Жалшы.

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