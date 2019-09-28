Международная Федерация тенниса объявила результаты выборов членов Совета Директоров

Кроме Булата Утемуратова, который входит в Совет Директоров ITF с 2015 года, еще 7 членов были переизбраны на повторный срок.

27 сентября в Лиссабоне в рамках Ежегодного генерального собрания Международной Федерации тенниса (ITF) прошли выборы членов Совета Директоров организации. Выборы проводятся методом тайного голосования каждые 4 года специальной Избирательной комиссией и независимыми аудиторами.

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов был переизбран на новый срок с ощутимым отрывом в количестве голосов. Новый состав Совета директоров ITF из 14 членов выглядит следующим образом:

Булат Утемуратов (Казахстан) - 357 голосов

Бернар Джудичелли (Франция) - 304 голоса

Рене Стаммбах (Швейцария) - 300 голосов

Катрина Адамс (США) - 295 голосов

Карлос Браво (Коста-Рика) - 288 голосов

Камило Перес Лопес Морейра (Парагвай) - 280 голосов

Нао Каватэй (Япония) - 275 голосов

Сальма Муэли-Гизани (Тунис) - 269 голосов

Мартин Корри (Великобритания) - 239 голосов

Джек Грэм (Канада) - 238 голосов

Ульрих Клаус (Германия) - 213 голосов

Стефан Цветков (Болгария) - 203 голоса

Анил Ханна (Индия) - 203 голоса

Алексей Селиваненко (Россия) - 201 голос

Кроме Булата Утемуратова, который входит в Совет Директоров ITF с 2015 года, еще 7 членов были переизбраны на повторный срок.

Напомним, что ITF объединяет 210 национальных теннисных организаций, 143 имеют статус полноправных членов и 63 ассоциированных. Высшими полномочиями обладает Генеральное Собрание, проводимое ежегодно и которое утверждает бюджет, рассматривает заявки претендентов на членство в федерации, а также избирает Президента и Совет Директоров ITF. Только полноправные члены обладают правом голоса на Генеральном Собрании.

Будучи в составе Совета директоров, Президент Федерации тенниса Казахстана уже внес и воплотил в жизнь немало инициатив, которые впоследствии приобрели международные масштабы. Одним из примеров является организация и проведение Азиатского командного первенства среди детей до 12 лет.

Факт переизбрания Булата Утемуратова на повторный срок в высший орган ITF свидетельствует о заслуженном доверии и признании со стороны стран-участниц. Федерация тенниса Казахстана в своей деятельности приложит максимум усилий, чтобы оправдать ожидания международного теннисного сообщества и быть достойной такого высокого статуса.

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