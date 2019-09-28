Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира серии ATP 250 в Китае

Матч продолжался 1 час 25 минут. Это была первая очная встреча между Александром и Ллойдом.

Александр Бублик во второй раз в своей карьере вышел в финал на турнирах серии ATP, передает Zakon.kz.

В полуфинальном матче ATP 250 в китайском городе Чэнду 22-летний казахстанец переиграл своего ровесника из ЮАР Ллойда Харриса – 7:6(6), 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Это была первая очная встреча между Александром и Ллойдом.

За свой первый титул на турнирах серии АТР Бублик поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) – Пабло Карреньо-Буста (Испания).

На ранних стадиях турнира Александр обыграл Тейлора Фритца (США), Джордана Томпсона (Австралия) и Григора Димитрова (Болгария).

Напомним, что летом этого года Бублик выходил в финал на турнире в американском Ньюпорте. Но тогда в финале Александр уступил Джону Изнеру.

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