Медработники провели благотворительный концерт в честь Дня семьи

Мы хотим, чтобы, чтобы медицина у наших граждан ассоциировалась не с холодной кушеткой, неприветливыми медработниками и уколами. Поэтому мы решили собрать наших пациентов вместе и провести праздник – Бекетова.

Благотворительный концерт, приуроченный ко Дню людей с ограниченными возможностями и Дню семьи прошел 28 сентября в стенах казахстанской социально-медицинской компании "Жанұя". Мероприятие было организовано совместно с столичного акимата и управления здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Таким образом, медицинские работники хотели привлечь внимание общественности к развитию института семьи и проблемам людей с ограниченными возможностями, внести свой вклад в улучшение качества их жизни.

- Мы хотим, чтобы, чтобы медицина у наших граждан ассоциировалась не с холодной кушеткой, неприветливыми медработниками и уколами. Сейчас медицина ориентирована на профилактику. А это в том числе создание благоприятной атмосферы, психологическое здоровье очень важно. Поэтому мы решили собрать наших пациентов вместе и дать и возможность пообщаться друг с другом, со своими детьми, внуками вне дома. Оказывается, люди очень нуждаются в простом человеческом общении, куда-то выйти, надеть какую-то кофточку, бусики. Для бабушек, дедушек, это событие. Через это общение, и мы стараемся найти пути улучшения качества своей работы, получать обратную связь от наших пациентов, - прокомментировала директор ТОО КСМК "Жанұя" Гульмира Бекетова.

Идея концерта принадлежит социальному работнику медицинского центра. Дело в том, что руководство организации мониторит своих пациентов и очень внимательно относится к их нуждам. Так, например, в центре существует регистр, где указан возраст, социальный и семейный статус, основные моменты истории болезней, беременностей пациентов. Медицинский работник ведет пациентов с ограниченными возможностями и одиноких людей.

- Я хожу по кварталу, у меня патронаж, провожу беседы с людьми, работаю как психолог. Мы помогаем находить бесплатные секции для детей, привлекаем общественников, и совместно работаем. Понятно, что психологическая помощь не всем нужна, в основном это люди, которые сидят дома, запертые в четырех стенах. По списку у меня 36 детей, за которыми я должны присматривать. Это дети с ограниченными возможностями, - рассказала о своей работе социальный работник Сауле Ахметжанова.

К слову, в центре обслуживается 8300 пациентов. При выборе места, учитывалось 20-минутная шаговая доступность пациентов к центру. Кроме того, здесь стараются использовать современные средства связи. Так, например, записаться на прием к врачу можно на сайте организации, или через мобильное приложение. Для детей существует система "зеленого коридора", которая сокращает время от первого приема врача, до постановки диагноза и лечения, и исключает длинные очереди.

- Наша работа заключается в том, чтобы помогать детям, пенсионерам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для этого мы организовали этот праздник. Мы хотели, чтобы дети отвлеклись, увидели, что в жизни есть что-то хорошее. Мы специально пригласили детей разных возрастов и способностей, чтобы они чувствовали себя комфортно и социализировались, - добавила Ахметжанова.

Для социально уязвимых слоев населения ТОО КСМК "Жанұя" предоставляет в рамках Гарантированного объема бесплатного медицинского обеспечения возможность воспользоваться социальным окном (консультация у врача без очереди).

На данный момент число прикрепленных (3 центра: 2- в Нур-Султане, 1 – в поселке Косши) - 42 270 из них:

• многодетные мамы – 206;

• инвалиды – 401 (взрослые – 271, дети – 130);

• одинокие пожилые люди – 20;

• малоимущие семьи – 43.

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