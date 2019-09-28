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Автобус со школьниками в кювете: Появились фотографии с места аварии

ДТП со школьниками прокомментировали в МВД РК.

Фото : МВД РК28 сентября 2019, 15:33

На территории Джамбульского района Алматинской области, неподалеку от ст. Копа, произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего школьников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По предварительным данным, автобус, в котором находилось 47 учащихся школы-гимназии № 134 г. Алматы, двигаясь по проселочной дороге, объезжая внезапно возникшее препятствие - лошадь, съехал в кювет без опрокидывания.

В результате движения по бездорожью восемь школьников и учитель получили травмы и ушибы.

Медицинским спецавтомобилем трассового медико-спасательного пункта КЧС МВД пятеро детей были доставлены в районную больницу с. Узынагаш. Еще трое школьников и учитель доставлены в медицинское учреждение на автомашине фельдшерского пункта с.Дегерес.

На месте происшествия оказывают помощь сотрудники патрульной полиции, ЧС и медицинские работники.


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