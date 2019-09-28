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Скончался Марк Захаров

Режиссер проходил лечение после обострения заболевания легких.

Фото : 24smi.org28 сентября 2019, 15:38

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.

Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.

- Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан, - сказал Варшавер.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Захаров, как сообщалось ранее, был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".


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