Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Карим Масимов написал книгу об искусственном интеллекте

Она уже опубликована в электронном виде.

Фото : inform.kz28 сентября 2019, 15:45

Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов выпустил книгу "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект", передает Zakon.kz.

На написание, по словам Карима Масимова, его вдохновило выступление Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

- Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сыграл важную роль, вдохновив меня на написание этой книги: в октябре 2018 года в ходе Послания народу Казахстана он посвятил значительную часть своего выступления необходимости внедрения искусственного интеллекта в Казахстане, – говорится в начале книги.

Масимов представил подробный обзор основных вех развития искусственного интеллекта, показал его текущее применение в повседневной жизни и описал основные черты национальных стратегий искусственного интеллекта в ряде стран.

- С постоянно растущим распространением искусственного интеллекта (ИИ) мы становимся свидетелями рождения новой эры, ознаменовавшейся появлением ранее неизвестных отраслей и прорывных инноваций в медицине, биоинженерии, робототехнике, вооружении и освоении космоса, – сообщается в описании произведения.

Карим Масимов в предисловии сообщил, что в написании ему помогли советы шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна, Жака Аттали, Германа Грефа, Кай-Фу Ли, Эдварда Люттвака, Джека Ма, Ванли Мина, Раджива Мисра, Сирилла Мюллера, Филиппа Реландера, Масаёши Сона, Лина Шао, Аркадия Воложа и Пэна Сяо.

Книгу издали пока только в электронном варианте. В бумажной версии она появится в ближайшее время.

Выпуск книги прокомментировал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай:

- Елбасы в своих выступлениях не раз останавливался на вопросах развития и внедрения ИИ. Это мировая тенденция. Подробный расклад вокруг этого вопроса можно найти в новой книге К. Масимова "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты