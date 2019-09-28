ДТП в Алматинской области – четверо погибших
Расследование ДТП взято в производство областного Департамента полиции.
Фото : findit.com28 сентября 2019, 16:49
Четыре человека погибли при столкновении двух автомашин в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.
Факт ДТП зарегистрирован в Кербулакском районе, где 28 сентября в 5:50) на 140 км трассы "Коктал – Сарыозек" произошло столкновение автомашин Toyota Camry 30 и Mazda 626.
- На месте происшествия погибли трое человек, еще шестеро были доставлены с различными травмами в больницу села Сарыозек. Уже в больнице один из госпитализированных скончался в реанимации. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Расследование ДТП взято в производство областного Департамента полиции.
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