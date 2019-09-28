92-летняя старушка хотела купить автомобиль и разбила его

Американка пыталась припарковаться и перепутала тормоз и газ.

92-летняя американка разбила машину, которую собиралась купить.

Жительница американского города Уискассет, штат Мэн, пыталась припарковаться около дилерского центра после тест-драйва автомобиля Nissan Sentra и перепутала тормоз и газ.

В результате машина пробила стену фасада здания и въехала в офис автомобильного магазина, растолкав шкафы, рабочие столы сотрудников, компьютеры и прочую офисную технику.

По всей видимости, врезавшись в стену, женщина запаниковала и продолжила давить на газ. Очевидцы сообщили в полицию, что ехала она хаотично. При этом, ее водительское удостоверение было действительным, и, согласно документам, она имела право выехать на дорогу.

Сообщение о произошедшем рассмотрит руководство штата, в результате женщину могут лишить водительских прав. Но, вероятнее всего, она просто должна будет снова сдать экзамен перед тем, как в следующий раз попробует обновить документ.

Источник: Lenta.ru

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