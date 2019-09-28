Ожидается мокрый снег - штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана

Ночью 30 сентября местами ожидается гололед.

В Нур-Султане и Алматы объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В столице 29 сентября временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 18 м/с. Ночью 30 сентября ожидается гололед.

В Акмолинской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем местами порывы 15-20 м/с. 29-30 сентября местами ожидаются гололед, туман. В городе Кокшетау: 29 сентября ночью и утром ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), туман.

В Кызылординской области местами ожидается гроза. Днем местами сохраняется ветер северо-западный, северный с переходом на северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20, местами порывы 25 м/с. В городе Петропавловск 29 сентября ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

Кроме того, Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП "Казгидромет" СГЯ № 90 от 28.09.2019 года предупреждает, что в период с 29-30 сентября 2019 года на прилегающей территории города Алматы, в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды.

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