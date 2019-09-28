Развратные действия в отношении девочки – в Таразе задержали преступника

Департамент полиции предупреждает родителей быть бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра.

24 сентября текущего года около 19:00 часов, в подъезде дома одного из микрорайонов города Тараз, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, без применения насилия, совершил развратные действия в отношении 9-летней девочки и скрылся с места преступления, сообщает Zakon.kz.

Информацию о происшествии разместил на своей странице в Facebook начальник ДП Жамбылской области Арман Оразалиев.

УП города Тараз по данному факту начато досудебное расследование по статье 124 ч.1 УК РК (развращение малолетних).

На раскрытие преступления были мобилизованы все силы и средства полиции, создана специальная следственно-оперативная группа.

- В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, которого опознала потерпевшая. 24-летний житель областного центра был задержан, дал признательные показания и водворен в ИВС. Он женат, имеет двух детей. На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, а также по категории "педофил" не состоит. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет, - говорится в сообщении.

Департамент полиции предупреждает родителей быть бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра во избежание случаев, аналогичных данному.

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