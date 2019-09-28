Центр молодого педагога открыли в Нур-Султане

Впервые открытый центр рассчитан на размещение 350 молодых специалистов.

Центр молодого педагога, который позволит решить жилищный вопрос и обмениваться опытом, впервые открыли в Нур-Султане, сообщил руководитель столичного управления образования Ануар Жангозин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Открываем первый центр молодого педагога. Рассчитан он на 350 мест, но на сегодняшний день получат ключи для проживания более 200 человек, - сказал на церемонии открытия Жангозин.

Он добавил, что новый центр – это не просто место для проживания, но еще и диалоговая площадка, где молодые преподаватели будут обмениваться опытом.

- Также это один из способов привлекать в столицу профессиональных специалистов, а также возможность для молодых учителей на какой-то период встать на ноги, - подчеркнул глава управления.

По его словам, согласно договору, жилье будет предоставляться на один год с возможностью продления.

Отмечается, что кандидаты были отобраны согласно следующим критериям: педагогическое образование (предпочтение отдается обладателям диплома с отличием), общий стаж работы до 5 лет, отсутствие жилья в городе Нур-Султан, не состоящие в браке и не имеющие детей на иждивении.

При выборе претендентов предпочтение отдавалось молодым педагогам, имеющим достижения в педагогической деятельности, и учитывается вклад в общественную жизнь организации.

Среди тех, кто получил возможность заселиться в центр была преподаватель колледжа транспорта и коммуникаций Акбота Барат.

- В этом году моему стажу исполняется два года. С переездом в столицу для меня, как для молодого специалиста встал вопрос жилья. Открытие такого центра для нас очень большая помощь, - призналась девушка.

Она добавила, что со своими коллегами, с которыми будет жить вместе, она познакомилась сегодня.

- Кто-то получал образование за рубежом, кто-то работает психологом. Думаю, сможем в процессе общения чему-то новому учиться друг у друга в профессиональном плане, - сказала Акбота Барат.

Айша Тулеубекова, Нур Султан

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