Мадине Парагулковой досталось серебро в юношеском чемпионате мира по дзюдо

В главной схватке весовой категории свыше 70 килограммов она встречалась с Анной Сантос из Бразилии.

Казахстанка Мадина Парагулкова уступила в финале юношеского чемпионата мира по дзюдо, который в эти дни проходит в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В главной схватке весовой категории свыше 70 килограммов она встречалась с Анной Сантос из Бразилии.

К сожалению, наша спортсменка не смогла одержать победу - "серебро". Отметим, что в полуфинале Мадина провела поединок с француженкой Лиз Нглебеа. Уступая по ходу встречи, Парагулкова за шесть секунд до окончания поединка вырвала победу у соперницы очком "иппон".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!