Мадине Парагулковой досталось серебро в юношеском чемпионате мира по дзюдо
В главной схватке весовой категории свыше 70 килограммов она встречалась с Анной Сантос из Бразилии.
Фото : Olympic.kz28 сентября 2019, 18:19
Казахстанка Мадина Парагулкова уступила в финале юношеского чемпионата мира по дзюдо, который в эти дни проходит в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В главной схватке весовой категории свыше 70 килограммов она встречалась с Анной Сантос из Бразилии.
К сожалению, наша спортсменка не смогла одержать победу - "серебро". Отметим, что в полуфинале Мадина провела поединок с француженкой Лиз Нглебеа. Уступая по ходу встречи, Парагулкова за шесть секунд до окончания поединка вырвала победу у соперницы очком "иппон".
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