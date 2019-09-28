Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мадине Парагулковой досталось серебро в юношеском чемпионате мира по дзюдо

В главной схватке весовой категории свыше 70 килограммов она встречалась с Анной Сантос из Бразилии.

Фото : Olympic.kz28 сентября 2019, 18:19

Казахстанка Мадина Парагулкова уступила в финале юношеского чемпионата мира по дзюдо, который в эти дни проходит в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В главной схватке весовой категории свыше 70 килограммов она встречалась с Анной Сантос из Бразилии.

К сожалению, наша спортсменка не смогла одержать победу - "серебро". Отметим, что в полуфинале Мадина провела поединок с француженкой Лиз Нглебеа. Уступая по ходу встречи, Парагулкова за шесть секунд до окончания поединка вырвала победу у соперницы очком "иппон".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты