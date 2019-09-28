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Пожар на пароме с 538 пассажирами на борту попал на видео

Три человека пострадали.

Фото : profile.ru28 сентября 2019, 18:47

Пожар произошел в субботу на греческом пароме Olympic Champion, который вышел из греческого порта Игуменица в Венецию, сообщает РИА Новости.

На борту находились 538 пассажиров и 75 членов экипажа, 239 автомобилей. Пожар начался сразу после выхода парома из порта в Венецию. Три человека пострадали. Судно вернулось, чтобы эвакуировать людей.

Отмечается, что инцидент находится под контролем, сразу после возгорания сработали автоматические системы пожаротушения. Обстоятельства происшествия уточняются.


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