Пожар на пароме с 538 пассажирами на борту попал на видео
Три человека пострадали.
Фото : profile.ru28 сентября 2019, 18:47
Пожар произошел в субботу на греческом пароме Olympic Champion, который вышел из греческого порта Игуменица в Венецию, сообщает РИА Новости.
На борту находились 538 пассажиров и 75 членов экипажа, 239 автомобилей. Пожар начался сразу после выхода парома из порта в Венецию. Три человека пострадали. Судно вернулось, чтобы эвакуировать людей.
Отмечается, что инцидент находится под контролем, сразу после возгорания сработали автоматические системы пожаротушения. Обстоятельства происшествия уточняются.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4987936-d283f89fcaa15e798dfb6d8ff48e028f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...