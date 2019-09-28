Место Таласской битвы VIII века хотят увековечить в Жамбылской области

В планах – создание музея под открытым небом с историческими персонажами, с элементами скульптурных ансамблей,

Место, где близ города Тараза проходила Таласская битва VIII века, предопределившая развитие тюркской цивилизации, намерены сделать объектом туризма, передает МИА "Казинформ".

Сражение 751 года нашей эры, в котором схлестнулись интересы мощных средневековых государств – Танского Китая и Аббасидского халифата, поддерживаемого Тюргешским каганатом, упоминается во всех сборниках великих мировых битв. Единственное в истории арабо-китайское сражение произошло на реке Талас близ города Атлах, который входил в окружение городов древнего Тараза, в то время одного из крупных центров Великого Шелкового пути. Поэтому эту битву иногда называют "Атлахской". Историческая наука признает весьма значимыми последствия Таласской (Атлахской) битвы для мировой истории и для Казахстана, где после этого появилась исламская цивилизация.

Предполагается, как отметили в облакимате Жамбылской области, что Атлахская битва 751 года произошла в 25 километрах от Тараза. Это утверждал известный ученый-историк Махмуд Кашгари, писавший, что "Атлах - название города близ Тараза. По мнению российского ученого-археолога Александра Бернштама, "остаток Атлаха – селение Жуантобе, которое из крепости и остатков города превратилось в холм, и занимает площадь 280 на 140 метров. В его окрестностях находится курган, а за его пределами – пашня".

В облакимате разрабатывают планы и по созданию парка истории Казахского ханства и увековечения исторической Атлахской битвы.

- В планах – создание музея под открытым небом с историческими персонажами, с элементами скульптурных ансамблей, - отметил глава региона Аскар Мырзахметов. - Например, есть идея исторической реконструкции Таласской битвы. Планируем создать такой музей, в котором молодежь могла бы своими глазами увидеть и представить себе исторические события глубокой древности. История ведь познается не только и не столько из учебников, сколько с помощью наглядных примеров, артефактов, музейных экспонатов и произведений искусства. Кроме того, и для гостей нашего города, особенно зарубежных, музей истории Казахского ханства, думаю, был бы очень интересным местом для посещения.

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