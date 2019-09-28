Альварес объяснил причину отказа от третьего боя с Головкиным

Я его бил уже два раза, - Канело.

Чемпион мира в среднем весе Сауль "Канело" Альварес в очередной раз дал понять, что не намерен устраивать трилогию с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. По словам мексиканца, соперник не может предложить ему ничего, что могло бы заинтересовать его, сообщает Vesti.kz.

- Я отказываюсь от третьего боя с Головкиным потому, что ему нечего мне предложить. Я его бил уже два раза. Думаю, что победил его как в первом бою, так и во втором. Ему нечего мне предложить, зачем мне третий бой? Он бьется непонятно с кем, так что ему нечего предложить. Даже если он завоюет титул по версии IBF, он возьмет его в бою ни с кем. Что он может сделать, чтобы заинтересовать меня? Честно говоря, ничего. Ничего. Я бил его два раза, так что ему нечего мне дать", - приводит слова Альвареса "Чемпионат" со ссылкой на его интервью, фрагмент которого размещен на официальной странице обозревателя Криса Мэнникса в "Твиттере".

Головкин и Альварес встречались дважды, также в Лас-Вегасе. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже - минимальной победой мексиканца. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

На ринг GGG вернется 5 октября в Нью-Йорке в поединке против украинца Сергея Деревянченко. На кону поединка будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

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