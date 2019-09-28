Слушала музыку и уснула – в Алматинской области от удара током погибла девочка
Телефон был включен в розетку.
В соцсетях распространилась информация о гибели девочки от удара током в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
28 сентября в 7:30 утра в селе Бастобе Каратальского района погибла четырнадцатилетняя девочка.
Предположительно, она слушала ночью музыку на мобильном телефоне, включенным в розетку, уснула и погибла от удара током.
В пресс-службе ДП Алматинской области корреспонденту Zakon.kz подтвердили данную информацию. Зафиксировав факт смерти, осмотрев тело и не обнаружив признаков насильственной смерти на теле ребенка, медики предположили, что девочка 2005 года рождения скончалась от удара электрическим током.
Сотрудниками Каратальской полиции будет проведена проверка.
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