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Слушала музыку и уснула – в Алматинской области от удара током погибла девочка

Телефон был включен в розетку.

Фото : n-w.tv28 сентября 2019, 21:25

В соцсетях распространилась информация о гибели девочки от удара током в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

28 сентября в 7:30 утра в селе Бастобе Каратальского района погибла четырнадцатилетняя девочка.

Предположительно, она слушала ночью музыку на мобильном телефоне, включенным в розетку, уснула и погибла от удара током.

В пресс-службе ДП Алматинской области корреспонденту Zakon.kz подтвердили данную информацию. Зафиксировав факт смерти, осмотрев тело и не обнаружив признаков насильственной смерти на теле ребенка, медики предположили, что девочка 2005 года рождения скончалась от удара электрическим током.

Сотрудниками Каратальской полиции будет проведена проверка.


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