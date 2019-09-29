Казахстанец забил свой первый мяч в российской футбольной лиге

В матче за "Ростов" полузащитник сборной Казахстана вышел на замену на 81-й минуте, а на 82-й установил окончательный счет - 3:0.

Футбольный клуб "Астана" поздравил своего бывшего игрока Бахтиера Зайнутдинова с первым голом за "Ростов" в российской премьер-лиги, сообщает Vesti.kz.



В матче с московским "Динамо" полузащитник сборной Казахстана вышел на замену на 81-й минуте, а на 82-й установил окончательный счет - 3:0.

За "Астану" Зайнутдинов выступал в 2018 году. Он помог клубу стать чемпионом Казахстана и выйти в группу Лиги Европы.



В "Ростов" 21-летний Зайнутдинов перешел в январе этого года и на данный момент провел 14 официальных матчей. Ради трансфера в РПЛ полузащитник выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты в "Астане".

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