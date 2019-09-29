Громкие аресты алматинских врачей. Переговоры и выступления Токаева в США – итоги недели

После смерти прокурора главврача и анестезиолога горбольницы заключили под стражу.

О главных событиях, произошедших в Казахстане на уходящей неделе, читайте в обзоре новостей Zakon.kz.

Поездка Президента в Нью-Йорк

В начале уходящей недели Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В преддверии основной части политических дебатов Токаев успел поработать плодотворно и в рамках визита провел встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса, в том числе с Майклом Блумбергом, основателем и владельцем информационного агентства Bloomberg. Участники беседы обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и агентством Bloomberg.

25 сентября Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Президент РК назвал весьма актуальной тему нынешней сессии ГА ООН "Стимулирование многосторонних усилий по борьбе с бедностью, содействие качественному образованию, мерам по борьбе с изменением климата и инклюзивности". По его словам, Казахстан твердо настроен реализовать Цели устойчивого развития ООН до 2030 года, поскольку они перекликаются с заявленными планами по дальнейшей экономической и социальной модернизации страны.

Антониу Гутерриш дал позитивную оценку текущему взаимодействию Казахстана с системой Организации Объединенных Наций в контексте осуществления Целей устойчивого развития. Была подчеркнута лидирующая роль Казахстана в продвижении глобальной антиядерной повестки, весомый вклад нашей страны в международные усилия по урегулированию региональных конфликтов, в том числе в рамках Астанинского процесса по Сирии.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН, включая возможное расширение участия нашей страны в миротворческих операциях под эгидой международного сообщества.

В тот же день Токаев выступил на Общих дебатах Генассамблеи ООН, а 26 сентября - на Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении, которое стало первым в программе мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что цели устойчивого развития до 2030 года (ЦУР) предоставили человечеству четкую дорожную карту по достижению лучшего будущего, где все в равной степени получат возможность извлекать выгоду от социального, технологического и экономического прогресса.

Токаев отметил полное соответствие проводимой в Казахстане экономической, социальной и экологической политики задачам ЦУР до 2030 года и выразил уверенность, что наша страна сможет создать инклюзивное общество, обеспечить устойчивый экономический рост и чистую экологию, развить более эффективные и подотчетные институты.

Отметив активную вовлеченность Казахстана в достижение ЦУР на региональном и международном уровнях, Токаев предложил осуществить ряд мер. Во-первых, по его мнению, необходимо обеспечить рациональное расходование финансовых ресурсов, выделяемых на цели ЦУР.

Во-вторых, Касым-Жомарт Токаев указал на важность целей Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе Первого Президента Казахстана, которые направлены на решение проблем опустынивания, обезлесения, эрозии, засоления, а также обеспечения социальной безопасности. Токаев выразил надежду, что в ближайшем будущем все 57 государств-членов ОИС присоединятся к этой инициативе.

В качестве еще одной действенной меры Президент назвал создание Центра устойчивого развития для государств Центральной Азии и Афганистана, что ускорило бы реализацию ЦУР не только в Казахстане, но и остальных государствах Центральной Азии и Афганистане.

В рамках одного из официальных мероприятий 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел короткую встречу с Президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства.

Громкие задержания врачей

24 сентября казахстанские СМИ сообщили, что в Алматы арестован главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев. Ему инкриминировали статью 317, часть третью УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", за которую грозило лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

25 сентября появилась новость об аресте еще одного врача больницы № 4 - анестезиолога-реаниматолога Аскара Тунгушбаева, которого также подозревали в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 УК РК.

Совпадение или нет, но аресты начались сразу после смерти сына начальника Департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Он попал в ДТП в Алматинской области, но, к сожалению, скончался в Германии.

Профессор, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин заступился за арестованных в Алматы коллег.

"Прежде чем выносить какие-либо решения, надо провести тщательно экспертизу, если нужно, то международную и только, если докажут, что врач специально не оказал помощь, то только тогда лишать свободы. К сожалению, врачи не могут сделать человека бессмертным – умирают и миллиардеры, и нобелевские лауреаты, - сказал профессор. - У нас перед законом должны быть все равны. Пока неизвестно досконально, что именно произошло в больнице. Все это догадки. В этом случае пациент умер не в Казахстане, а в Германии, в таком случае, почему немецких врачей не арестовали. Необходима экспертиза лечения, которое производили в Казахстане и в Германии".

Супруга главврача Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, в котором указала, что ее мужу безосновательно предписывается вина в смерти Нурсултана Кудебаева, заместителя прокурора Алатауского района Алматы и сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева.

- В июле 2019 года вследствие ДТП Нурсултан Кудебаев попал в больницу № 7, затем после осложнений был перевезен в больницу № 4 по инициативе третьих сторон, несмотря на предупреждения об опасности перевозок. Во время операции в больнице № 4 Канат Марденович не был лечащим и оперирующим врачом пациента, а выступал в качестве одного из двух ассистирующих врачей. После операции пациент был перевезен на лечение в Германию по инициативе родных. После смерти Нурсултана Кудебаева в Германии, через 26 дней после операции, отец нашей семьи был уволен с поста главного врача больницы №4 без объяснения причин и заключен под стражу без права выхода под залог, - говорится в письме.

Также в нем указано, что со стороны следствия имеется ряд нарушений. Дина Тезекбаева попросила Президента взять на контроль это дело, чтобы исключить "возможности прямого и косвенного влияния на процесс", и обеспечить открытое и справедливое следствие и суд.

Узнав о задержании врачей, Президент Токаев, находившийся в это время в Нью-Йорке, дал поручение разобраться согласно законодательству. "Администрация Президента, Минздрав, аким Алматы держат на контроле", - написал глава государства.

По поручению Президента министр здравоохранения Елжан Биртанов взял этот вопрос под личный контроль и попросил "своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию".

25 сентября Каната Тезекбаева и Аскара Тунгушбаева отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Комментируя смерть сына начальника Департамента полиции Алматы Серика Кудебаева, в Минздраве отметили, что по этому факту была организована независимая комиссия, которая передала имеющиеся результаты в Службу экономических расследований и что обращения по данному пациенту не поступало. Также отмечено, что со стороны Минздрава к врачу нареканий не было. "Целое медицинское сообщество поднялось в его защиту. Поэтому, разумеется, мы будем все силы прилагать, чтобы данная ситуация разрешилась в правовом поле", - говорится в комментариях ведомства.

26 сентября супруга арестованного главврача Дина Тезекбаева рассказала о его освобождении.

- Та статья, которая инкриминируется ему, не предусматривает ограничение свободы. Были предоставлены документы, ходатайства от медицинского сообщества, документы для того, чтобы его выпустили под залог. Но судья не удовлетворил ходатайства. После моего обращения к Президенту Токаеву ситуация в корне изменилась. Огромное спасибо медицинскому сообществу, всем врачам Казахстана, кто поддержал моего супруга и врача-анестезиолога, который был арестован раньше, чем мой муж. Ситуация с изменением меры пресечения показала, что у нас есть справедливость, - сказала Дина Тезекбаева.

По ее словам, Тезекбаев находился в изоляторе № 18, а до этого два дня - в Департаменте экономических расследований.

- Само нахождение в данных учреждениях является огромным моральным стрессом для 58-летнего человека, который вообще никогда не находился в таких условиях. Канат Тезекбаев - прекрасный доктор, чуткий, добрый человек. И когда его лишили свободы, врача, который работал более 20 лет в Казахстане, это, конечно, было шоком. Когда он вышел оттуда, рассказал, что еще не было суда, вина его не доказана, но к нему уже было отношение, что он виноват. Он был морально подавлен, это были для него 6 дней ада. Мы не знали, что делать, ситуация прояснилась только после моего открытого письма на имя президента, - отметила супруга врача.

В настоящее время делом врачей занимается адвокат, в рамках закона они будут опротестовывать предъявленные обвинения.

Глава Минздрава Елжан Биртанов считает, что нет необходимости арестовывать врачей, избирать в отношении них лишение свободы, "поэтому мы рады, что глава государства отреагировал на это дело", - сказал он на пресс-конференции в правительстве и подчеркнул, что врачи должны продолжать работать, поскольку они достаточно квалифицированы и профессиональны.

Медики просят декриминализировать врачебные ошибки

После этих событий в Алматы обсудили инструменты защиты профессиональной деятельности врачей Казахстана в правовом поле. Медики просят декриминализировать врачебные ошибки. Они отмечают, что медпомощь – это не товар с гарантией, и иногда приходится идти на профессиональный риск ради спасения пациента.

На обсуждении прозвучало, что число претензий в адрес врачей растет, врачи привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. В Казахстане в отношении медицинских работников ежегодно заводится около 600-800 уголовных правонарушений по статьям 317-323 Уголовного кодекса (УК) РК и около 300 административных правонарушений по статье 80 Кодекса об административных правонарушениях.

Статья 317 УК РК подразумевает уголовное наказание за возможные неблагоприятные исходы лечения в виде осложнений (что не в силах врача предотвратить) и низкой результативности лечения (зависит от реакции организма и других факторов, как оснащение, вне влияния врача). Исходя из того, что основанием к привлечению к уголовной ответственности является сознательное совершение общественно опасного деяния, УК РК не должен применяться к процессу оказания медицинского помощи любого уровня и любого направления медицины. Поводом для такого предложения стали конкретные случаи с врачами.

Известный врач, генеральный директор Международного клинического центра репродуктологии PERSONA Вячеслав Локшин отметил, что независим от сложности операции всегда есть риски. "Сегодня медицинское сообщество и Минздрав поддерживают нас в том, что надо ответственность за врачебную ошибку перевести из Уголовного кодекса в административный. В тех случаях, когда ошибка была допущена ненамеренно", - уточнил академик.

Мошенничества при получении адресной социальной помощи

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" прокомментировал прошедшие в столице митинги многодетных матерей. Разговор начался с темы мошенничества при получении адресной социальной помощи. "К сожалению, фактов мошенничества становится все больше, - констатировал Абаев. - В Шымкенте суды завалены заявлениями о разводах. На прошлой неделе прочитал в СМИ материал о том, что семья забрала собственного ребенка из детского дома, а после оформления АСП сдала его обратно. В Уральске выявлены случаи, когда люди временно выписывали своих родителей из домов престарелых. Некоторые превышают доходы, которые составляют 8 млн тенге в год".

Министр отметил, что правительство не может игнорировать эту ситуацию и с мошенничеством необходимо бороться. Когда зашел разговор о митингах и о том, что государство не в должной мере решает их проблемы, министр отметил, что государство не отказывается от своих обязательств.

- Но если мы сейчас поддадимся давлению и раздадим квартиры митингующим, то завтра на митинг за квартирами выйдут все, - объяснил Даурен Абаев. - Вышедшие на площадь женщины требуют квартиры вне очереди, а это нарушает принцип справедливого распределения государственной помощи.

По словам министра, после этой стихийной акции выяснилось, что у многих из них есть вполне трудоспособные мужья, а у отдельных участниц уже есть жилье. Многим из них списаны кредиты, оказывается адресная социальная помощь, в том числе спонсорская. "Государство будет осуществлять помощь социально уязвимым слоям населения в порядке очереди - вне зависимости от того, выходят они на митинг или нет", - резюмировал министр.

Коррупция. Взятки

Задержан заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания, рассматривается вопрос о конкретной квалификации его деяний, по какой статье Уголовного кодекса он будет обвинен, и какая к нему будет применена мера пресечения.

Директора школы-гимназии № 98 Алматы Динару Найзабекову осудили за взятку в размере 50 000 тенге и назначили наказание в виде штрафа 1 250 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и др.

Главный врач роддома № 1 г. Алматы Наурзбай Ракишев осужден за взятку. Ему назначен штраф в сумме 6 000 000 тенге.

В марте 2019 года руководитель ТОО "O" Ш. через портал GOSREESTR.KZ, выиграл тендер на аренду площади в КГУ "Городской родильный дом №1". ​В июле главный врач роддома Ракишев выдвинул перед директором компании условия, при которых тот должен платить ежемесячно по 200 тысяч тенге за нерасторжение договора и общее покровительство. ​ Ш. согласился предоставлять требуемую сумму и обратился с заявлением о незаконных действиях главврача роддома в Антикоррупционную службу. На следующий день после обращения он передал Ракишеву в его служебном кабинете 200 тысяч тенге. В итоге главврач был задержан с поличным. Вину свою он признал полностью.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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