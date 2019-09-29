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ДТП унесло 36 жизней в Китае

Еще 36 пострадали, из них девять человек находятся в тяжелом состоянии.

Фото : pixabay.com29 сентября 2019, 07:19

По меньше мере 36 человек погибли, еще 36 пострадали в результате крупного ДТП в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром 28 сентября в городском округе Исин, когда автобус, в котором находились 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

По данным полиции, в результате ДТП 36 человек погибли, еще 36 пострадали, из них девять человек находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо автобуса.


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