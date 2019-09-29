Илон Маск не верит в инопланетян
Рассказы о том, что военные прячут пришельцев в так называемой "Зоне 51", к штурму которой недавно призывали в интернете, он назвал популярным мемом.
Фото : pixabay.com29 сентября 2019, 10:50
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует, пишет РИА Новости.
- Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они. Я не видел никаких признаков этого, - сказал он в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.
Трансляция мероприятия велась на сайте SpaceX.
Рассказы о том, что военные прячут пришельцев в так называемой "Зоне 51", к штурму которой недавно призывали в интернете, он назвал популярным мемом.
При этом Маск напомнил, что у человечества осталось "всего семьсот миллионов лет", чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце. В этой связи он призвал осваивать космос и другие планеты.
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