Парты за 400 млн прокомментировали в акимате Алматы

Родители школьников активно жаловались в соцсетях на сломанную мебель.

В управлении образования Алматы дали разъяснения относительно поставки школьной мебели и классных досок в школы Алматы, передает МИА "Казинформ".

Конкурс на поставку школьной мебели и классных досок опубликован 2 мая 2019 года и состоял из 5 лотов: комплекты парт для среднего, младшего и старшего звеньев (3 лота), классные доски, шкаф для наглядных пособий.

Конкурс проведен комитетом государственных закупок Министерства финансов РК. Управление образования г. Алматы выступило заказчиком в процессе госзакупок.

- Данные товары входят в Перечень, утвержденный Правительством РК, которые закупаются у общественных объединений инвалидов. В этой связи в конкурсе участвовали 43 общественных объединения инвалидов - потенциальные поставщики со всего Казахстана. Итоги конкурса, после заключения комитета внутреннего государственного аудита Минфина РК, были опубликованы 26 июля текущего года, - сообщили в управлении.

По итогам конкурса были определены 3 поставщика, соответствующие требованиям конкурсной документации. Это общественные объединения "Общество инвалидов "Қамқор күш" (комплект парт для младшего и среднего звеньев) - 143,2 млн тенге; "Аяулы алақан" (комплект парт для старшего звена и шкафы для наглядных пособий) - 97,4 млн тенге; "Батыр" (классные доски) - 25,9 млн тенге. Общая фактическая сумма договоров составила 266,5 млн тенге.

С 1 июля года вступили в силу изменения в Закон РК "О государственных закупках", в соответствии с которыми товары мебельной промышленности закупаются способом предварительного квалификационного отбора. Но так как конкурс был опубликован 2 мая этого года, а изменения вступили в силу 1 июля текущего года, в конкурсе участвовали общественные объединения инвалидов.

- На сегодняшний день осуществлена поставка указанных товаров в 10 школ города, в которых была обновлена мебель в 65 классах. Выявлены единичные замечания по качеству стульев, которые были устранены поставщиками. На стадии подготовки конкурсной документации для разработки технической спецификации, в соответствии с законодательством, был привлечен эксперт – представитель Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК. На сегодняшний день акты приема-передачи между директорами школ и поставщиками школьной мебели не подписаны. Оплата не производилась. Директорам школ поручено усилить контроль при приемке поставляемой мебели, - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в последние три года школьная мебель централизованно не обновлялась. Со стороны управления образования г. Алматы также будет усилен контроль за качеством поставляемой мебели. В случае возникновения претензий, управление просит обращаться по телефону +7 (727) 262-34-89.

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