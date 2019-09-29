Линда дала откровенное интервью

Певица рассказала, о чем мечтала в детстве и какой станет в пожилом возрасте.

Как в 90-х артистка была одной из самых ярких представительниц российского шоу-бизнеса, такой она является и сейчас. Певица призналась, что считает своей самой большой ошибкой в жизни и в чем нуждается для того, чтобы чувствовать себя счастливой.

После переезда в Москву из Тольятти в 13 лет самым сложным для меня было... понять столицу, как здесь все устроено. Такие трудности перевода: вроде говорим с окружающими на одном языке, но понимаем сказанное по-разному. Однако со временем привыкла.

Откровенная чушь, которую читала о себе в прессе, что... я тайная дочь Путина. Интересно, что творится в голове у того, кто сочиняет подобную ерунду?

Трудно поверить, но я никогда... не "косила" и не "забивала". И вообще против наркотиков. Это зло.

Мои самые большие ошибки в жизни — ... опыт. Он закаляет и делает сильнее. Промахи для меня всегда имеют знак "плюс". Не расстраиваюсь из-за неудач, ведь благодаря им я стала такой, какая есть.

В моем доме никогда не будет звучать... музыка плохого качества, передающая волны негативной энергии. Я за хороший вкус во всем и позитивный настрой. Люди, будьте добрыми, это круто!

Не проходило дня, чтобы я не... почистила зубы и не облилась холодной водой. И если с первым все понятно, то второе — мой ритуал вот уже много лет. Отлично укрепляет организм и приводит мысли в порядок. Освобождает разум и тело от лишнего.

Когда мне исполнится 80, я... начну чувствовать себя на эту цифру. Буду идиотничать и много путешествовать! Стану абсолютно безбашенной старушкой в этом преклонном возрасте.

Когда меня узнают на улицах, люди... раньше брали автограф, а сейчас просят о селфи. Ничего не поделаешь, время такое... Стараюсь не отказывать.

Не хотела бы, чтобы моим соседом стал... человек с перфоратором. Думаю, тут и объяснять нечего: всем нам иногда очень нужно побыть в тишине.

Переключаю радио, если по нему передают песню... вызывающую рвотный рефлекс. А таких сегодня, увы, очень много. Перечислять не буду, потому что не хочу никого обидеть.

В моей сумке всегда лежат... наушники — это главное, без них я не выхожу из дома. А также блокнот для всяких заметок.

Приходя домой, первым делом... зажигаю благовония, включаю музыку, сбрасываю с себя груз всех плюсов и минусов, накопившихся за день, и настраиваюсь на отдых. Моя квартира — место, где я могу побыть самой собой и как следует расслабиться.

Терпеть не могу, когда незнакомые люди... начинают фамильярничать, не чувствуя границы между принятым и недопустимым. Ненавижу хамов, халдеев, панибратство, некорректное отношение к людям, непонимание возраста, социального статуса и любой несправедливости.

В последний раз злилась из-за того, что... опять забыла дома телефон, а после, вдобавок ко всему прочему, еще и в лифте застряла.

Не хотела бы выступать на одной сцене с... чиновником.

Никогда не стала бы есть... если в этот момент у меня нет аппетита. Не люблю делать то, что не хочется.

Чувствую себя счастливой, когда... отвечаю на этот вопрос. А еще вчера и позавчера, то есть всегда! По-настоящему гармоничен тот, кто осознает, что это внутреннее ощущение и его не стоит искать во внешних обстоятельствах. Вот мои установки: каждый день делать физические упражнения, держать стресс под контролем, высыпаться. С позитивом смотреть на все вокруг. Чтобы так жить, надо ежедневно работать над собой, двигаться к своим целям, общаться с близкими и чаще улыбаться.

Никогда не стала бы петь про... политику и во славу каких-то режимов. Далека от всего этого. На мой взгляд, артисты должны заниматься своим делом — музыкой, а не пропагандой.

Недавно плакала из-за того, что... посмотрела грустный фильм. А вообще, в моей жизни бывает много слез, и причины для них разные. Иногда можно зареветь и от хорошей новости — тоже не редкость. Так устроено природой, и не имеет значения, обожглись вы или просто кто-то не перезвонил, рыдания — это гимнастика для психики. Они обезболивают! Гораздо хуже — низкая эмоциональность, когда все душевные порывы мимо.

Когда смотрю на себя в зеркало, думаю о том... кого же я себе так сильно напоминаю? Начинаю искать варианты. Но ответа пока не нашла.

Мне нравятся люди, которые... делают свою работу хорошо, а не только болтают об успехе. Избегаю тех, кто много трепется, а на самом деле внутри у него — пусто.

В последний раз ездила в метро... вчера. Постоянно передвигаюсь по Москве в подземке — в большинстве случаев это быстрее, чем на машине.

Мало кто знает, что я... хотела стать хирургом. Но судьба сложилась так, что резать людей мне не пришлось.

Источник: СтарХит

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