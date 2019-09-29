Золото выиграли казахстанские стендовики на домашнем чемпионате Азии

На данный момент у нашей команды 10 медалей, в том числе 1 золотая, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Под Алматы на базе стрелкового клуба имени Александра Асанова продолжается IX Чемпионат Азии по стендовой стрельбе и Гран-при А.Асанова. В копилке команды-хозяйки соревнований сборной Казахстана появилась золотая медаль, а общее число наград достигло 10, передает Zakon.kz.

Чемпионат Азии в Алматы не является лицензионным на Олимпийские игры-2020. Отбор в Токио-2020 у стрелков-стендовиков пройдет совместно со стрелками-пулевиками на чемпионате Азии в Дохе в ноябре. А потому сейчас, в Алматы, у азиатских спортсменов есть возможность проверить себя в соревновательной атмосфере и заодно увидеть, на что способны соперники.

Но особое внимание приковано к олимпийским дисциплинам- скит и трап. В мужских командных соревнованиях в дисциплине "Трап" золото выиграла казахстанская команда, в состав которой вошли Виктор Хасьянов, Александр Федоров и Андрей Могилевский. А в мужском одиночном "Трапе" Виктор Хасьянов завоевал серебряную медаль

Ранее среди взрослых в олимпийской дисциплине "Скит" среди женщин алматинка Орныбай Асем (Алматы) завоевала бронзовую медаль. В этом же упражнении в командном зачете спортсмены Ангелина Мищук (Шымкент), Асем Орынбай (Алматы) и Ольга Панарина (Шымкент) выиграли бронзовые медали с результатом 334 очков. Национальная сборная команда Китая завовала золотые медали, а команда Таиланда серебряные медали.

В женском "Трапе" среди взрослых также ранее серебро выиграла Анастасия Давыдова. В командном женском "Трапе" также серебро у казахстанок (Анастасия Давыдова, Мария Дмитриенко и Сарсенкуль Рысбекова).

Добавим, что на Олимпиаде-2020 медали в стендовой стрельбе разыграют в личных соревнованиях в дисциплинах "Трап" и "Скит" мужчины и женщины, а командные соревнования в "Трапе" пройдут в смешанном формате, то есть, в составе сборных будут и мужчины, и женщины.

На данный момент у нашей команды 10 медалей, в том числе 1 золотая, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Свою лепту в копилку Казахстана внесли юниоры.

В упражнении "Скит" среди юниоров алматинец Эдуард Ещенко вышел в финал и завоевал серебряную медаль. В этом же упражнении в командном зачете спортсмены Илья Пеньков (Кызылординская область) , Эдуард Ещенко и Азиз Киселев Азиз (оба - Алматы) удостоены бронзовых медалей с результатом 324 очков. Юниоры из Китая завовали золотые медали, а команда Индии серебряные.

Девушки-юниорки поддержали почин парней. В юниорском "ските" в командном зачете спортсмены казахстанки (Амалия Задибекова, Александра Горбачева и Зоя Кравченко) с результатом 300 очков настреляли на бронзу. Золото за китаянками, серебро у таек.

Юниорская команда Казахстана в "Трапе" выиграла бронзу (Екатерина Иванова, Екатерина Ким, Валерия Фокина),

На турнире под Алматы принимают участие стрелки из 14 стран Азии, 171 спортсмен, в том числе 32 спортсмена Национальной сборной команды Республики Казахстан. В рамках Чемпионата Азии разыгрываются 132 комплекта медалей в упражнениях скит, трап, дубль-трап, трап mix.

Альберт Ахметов

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