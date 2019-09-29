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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В городе проходит очередная демонстрация против тоталитаризма.

Фото : pixabay.com29 сентября 2019, 13:48

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу антиправительственных демонстрантов, следует из заявления ведомства, опубликованного в Twitter, передает РИА Новости.

В воскресенье в городе проходит очередная демонстрация против тоталитаризма.

Между протестующими и полицией уже произошли столкновения на Хэннесси-роуд, после того как демонстранты начали кидать в правоохранителей различные предметы.

По заявлению полиции, большая группа протестующих заблокировала проезжую часть в районе Хэннесси-роуд.

"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.

В субботу, по подсчетам организаторов, около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации, посвященной пятилетию "революции зонтиков" 2014 года.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы возле комплекса правительственных зданий разогнать протестующих, которые забросали полицейских коктейлями Молотова.

Еще один масштабный марш протестующие планируют провести 1 октября, в годовщину 70-летия образования КНР.


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