Жительница Семея угнала "девятку"

Оперативной группой задержана 21-летняя девушка, которая в ходе следствия дала признательные показания.

Задержанная за угон автомобиля 21-летняя семейчанка призналась в правонарушении, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казахстанскую правду".

О происшествии сообщил 22-летний житель областного центра. В дежурную часть Управления полиции Семея поступило сообщение от жителя города о том, что в ночь с 23 на 24 сентября малознакомая девушка во дворе дома по улице Утепбаева угнала его автомашину "ВАЗ-2109".

Нанесенный ущерб был оценен в 400 тысяч тенге. Оперативной группой задержана 21-летняя девушка, которая в ходе следствия дала признательные показания.

По факту угона проводится досудебное расследование по статье 200 ч.1 УК РК - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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