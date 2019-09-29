Глава государства обратился к соотечественникам через соцсети.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем труда, сообщает Zakon.kz.

Глава государства обратился к соотечественникам через Twitter.

Поздравляю соотечественников с Днём труда! Мы воздаём должное нашим труженикам, усилиями которых Казахстан достиг успехов в своём развитии. Особая благодарность - нашим ветеранам. Терпение и труд все перетрут. Всякий труд в почете! Мы должны стать трудолюбивой нацией! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 29, 2019

- Поздравляю соотечественников с Днем труда! Мы воздаем должное нашим труженикам, усилиями которых Казахстан достиг успехов в своем развитии. Особая благодарность - нашим ветеранам. Терпение и труд все перетрут. Всякий труд в почете! Мы должны стать трудолюбивой нацией! - Касым-Жомарт Токаев.

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