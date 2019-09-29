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Женская сборная Казахстана по регби всухую разгромила сборную Сингапура

Итог матча 48:0.

Фото : Olympic.kz29 сентября 2019, 16:44

В Шри-Ланке продолжается третий тур азиатской серии по регби-7. Женская команда Казахстана продолжает победную серию матчей в рамках турнира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Так во втором матче наши девочки встречались с представительницами Китая. Казахстанские регбистки смогли вырвать победу у соперниц и завершили матч со счетом 19:17. В третьем матче казахстанки одержали очередную разгромную победу над командой Сингапура. Счет завершился с сухим счетом 48:0 в пользу команды Казахстана. В полуфинальном матче нашим девочкам предстоит поединок против сборной Таиланда.


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