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На митинговавших в защиту прав женщин собирались напасть - полиция

У одного был обнаружен перцовый баллончик.

Фото : Facebook/madina.mussina.129 сентября 2019, 16:56

28 сентября текущего года полицейские задержали в Алматы четырех человек, намеревавшихся совершить противоправные действия в отношении участниц митинга в защиту прав женщин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Днем во время обеспечения охраны общественного порядка на санкционированном митинге в защиту прав женщин, который состоялся в сквере за кинотеатром "Сарыарка", сотрудниками полиции были задержаны четверо лиц, пытавшихся совершить противоправные действия в отношении участников акции, у одного из них был обнаружен перцовый баллончик.

- Данные лица были доставлены в Управление полиции Ауэзовского района, где с ними проведена профилактическая и праворазьяснительная беседа о недопущении нарушений законодательства, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.


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