Бакытжан Сагинтаев проконтролировал развитие Медеуского района

Нужно соблюсти баланс между Новым и старым Алматы, сохранить нетронутыми уникальные уголки - Бакытжан Сагинтаев.

Бакытжан Сагинтаев осмотрел перспективные участки для развития территории Медеуского района, сообщает Zakon.kz.

В микрорайоне Горный гигант на средства частного инвестора строится музыкальный комплекс. В будущем здесь появятся новые общественные и социальные объекты. Микрорайон обретет новое дыхание и станет новым центром притяжения жителей города.

- Вместе с тем, нужно соблюсти баланс между Новым и старым Алматы, сохранить нетронутыми уникальные уголки, такие, например, как дубовая аллея в Горном гиганте, - пишет аким в своем Instagram.

Сагинтаев также осмотрел участки, где по жалобам жителей требовалось навести порядок и благоустроить территории. После чего поручил акиму района Султанбеку Макежанову решить вопрос строительства пешеходного спуска к набережной реке Весновка.

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