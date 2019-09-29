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Бакытжан Сагинтаев проконтролировал развитие Медеуского района

Нужно соблюсти баланс между Новым и старым Алматы, сохранить нетронутыми уникальные уголки - Бакытжан Сагинтаев.

Фото : Instagram29 сентября 2019, 17:06

Бакытжан Сагинтаев осмотрел перспективные участки для развития территории Медеуского района, сообщает Zakon.kz.

В микрорайоне Горный гигант на средства частного инвестора строится музыкальный комплекс. В будущем здесь появятся новые общественные и социальные объекты. Микрорайон обретет новое дыхание и станет новым центром притяжения жителей города.

- Вместе с тем, нужно соблюсти баланс между Новым и старым Алматы, сохранить нетронутыми уникальные уголки, такие, например, как дубовая аллея в Горном гиганте, - пишет аким в своем Instagram.


Сагинтаев также осмотрел участки, где по жалобам жителей требовалось навести порядок и благоустроить территории. После чего поручил акиму района Султанбеку Макежанову решить вопрос строительства пешеходного спуска к набережной реке Весновка.


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